قافلة طبية شاملة بالعريش لمدة أسبوع

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي تنفيذ قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي محافظة شمال سيناء اعتبارًا من يوم الجمعة القادم ولمدة أسبوع.

وقال المحافظ أن القافلة تنظمها جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي زراعة الكبد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بالتنسيق مع قيادة الجيش الثاني الميداني ومديرية الصحة بشمال سيناء.

وأضاف المحافظ أن القافلة سيجري تنفيذها في مدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي في مدينة العريش، اعتبارًا من يوم الجمعة القادم 28 يونيه الجاري وحتي يوم الجمعة الموافق 5 يوليه المقبل.

وأشار المحافظ إلي ان القافلة تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية وهي أمراض الكبد، والباطنة، الجهاز الهضمي، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض القلب، الأطفال، جراحة الأوعية الدموية، الجلدية والتناسلية، الكلي والمسالك البولية، المخ والأعصاب، والأشعة.

ولفت المحافظ الي ان القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بجانب إجراء التحاليل المعملية.

من ناحية أخري قام وفد برئاسة اللواء مصطفي محمد مصطفي، وعدد من قيادات مديرية الصحة بتفقد المدرسة التي ستقام بها القافلة ومتابعة جميع الاستعدادات الخاصة بنجاح القافلة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ.