محافظ أسيوط ونائب رئيس الجامعة يلتقيان طلاب المساحة والخرائط للتدريب العملي الميداني

التقى عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وفد طلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات بكلية الآداب بالجامعة، لمناقشة سبل التعاون بين البرنامج ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تفعيلاً للمشاركة المجتمعية وإشراك الطلاب في تدريب عملي ميداني بمواقع المشروعات.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور خالد سلامة وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد بدرة رئيس برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات بكلية الآداب بالجامعة والدكتور عصام عادل والدكتورة أفنان عبد الرؤوف منسق الإرشاد الاكاديمي بالكلية والدكتورة هناء رفعت أعضاء البرنامج ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ ومدير مركز معلومات شبكات المرافق والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندسة رانيا مجدى نائب مدير مركز معلومات شبكات المرافق وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بكلية الاداب وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة الترحيب للوزير المحافظ بالحضور، موجهًا الشكر للدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ونوابه على التعاون والتنسيق بين الجامعة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تفعيلاً للمشاركة المجتمعية لخدمة المشروعات التنموية بالمحافظة وتنفيذ المبادرات في كافة القطاعات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى التنسيق الذى تم مع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، للتعاون وتنسيق الجهود بين المحافظة وكليات الجامعة ومراكزها البحثية لدعم وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة والنهوض بقطاعات المحافظة المختلفة،لافتاً الى انه يجرى دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط " برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات و محافظة اسيوط متمثلة فى وحدة المتغيرات المكانية ،لاتاحة الفرصة امام طلاب الجامعة للتدريب الميدانى والاستفادة من الخبرات العملية والميدانية لوحدات المحافظة ، مؤكدًا على دور جامعة أسيوط ومراكزها البحثية في إعداد أجيال متميزة من الخريجين قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية ومؤهلة للتفوق في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا وفي وضع وتنفيذ البرامج البحثية التي تنمي المعرفة وتسهم في تطوير المجتمع مشيرًا الى أهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتنفيذ المبادرات الرئاسية للتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،لافتاً الى إنه يجرى تنظيم اللقاءات الشبابية والزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ،تفعيلًا للمشاركة المجتمعية بمشاركة طلاب وطالبات الجامعات والمدارس ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتدريب وتأهيل الشباب وخريجي الجامعات على سوق العمل وتنفيذ برامج تنمية الموارد الذاتية وتبني مشاركة مجتمعية حقيقية لبناء المجتمع وبناء الإنسان المصري معلناً دعمه الكامل لتفعيل المشاركة المجتمعية بين المحافظة وكافة القطاعات الحكومية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة ،لدعم المشروعات القومية والتنموية وإشراك الشباب وطلاب الجامعات في عمليات التنمية.

ووجه الدكتور أحمد عبد المولى ، الشكر للوزير المحافظ على حسن الاستقبال ودعمه لطلاب الجامعة ،معلنا دعم الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة لاوجه التعاون مع المحافظة ، بالاضافة الى إشراك الطلاب في الزيارات الميدانية للمشروعات واللقاءات والفعاليات التى تنظمها المحافظة والمبادرات التنموية المختلفة فى كافة القطاعات لافتاً الى ان الجامعة تزخر بكوادر علمية من خبراء وعلماء ومتخصصين فى كافة القطاعات فهى قبلة لطلاب العلم والباحثين ،مشيرا الى أهمية برنامج المساحجة والخرائط بكلية الاداب والذى يشهد تخرج اول دفعة من الدارسين به ليبدأوا حياتهم العملية فى المشاركة فى عملية التنمية وسوق العمل ،مثمنا جهود الوزير المحافظ ودعمه المستمر للمبادرات وجهود التنمية .

كما تم خلال اللقاء عرض لفيلم تسجيلى عن برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات بكلية الاداب ثم عرض لبعض مشروعات التخرج لطلاب وطالبات البرنامج ،والتى اظهرت مدى كفاءة ومهارة الطلاب واعدادهم المتميز على تصميم مشروعات وخرائط تفاعلية باستخدام التكنولوجيا والبرمجة وأحدث نظم المعلومات ، ثم عرضت الدكتورة أفنان عبد الرؤوف خريطة تفاعلية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وبعض المشروعات التى تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة والتى تم اعدادها بمشاركة طلاب وطالبات البرنامج ، كما استعرضت بعض امكانات البرنامج واهميته فى المشروعات التنموية والقومية التى يجرى تنفيذها بالاضافة الى كيفية الاتسفادة من مشروعات الطلاب فى التنبؤ ببعض الظواهر الطبيعية والكوارث والحد من خطورتها ،موجهة الشكر للوزير المحافظ على دعمه لطلاب البرنامج بالكلية ومشاركته انشطة وفعاليات الجامعة .

كما استعرضت المهندسة فاطمة سطان ،مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ،طبيعة عمل الوحدة ودورها الهام وضع الخرائط الجغرافية والمساحية لجميع المواقع والمشاركة فى كافة المشروعات القومية والتنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين مؤكدة على أهمية اتاحة الفرصة امام طلاب الجامعة للتدريب الميدانى بمواقع العمل لاكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل وخلق كوادر مدربة وذات خبرة .

كما اشات المهندسة رانيا مجدى ، نائب مدير مركز شبكات معلومات المرافق ،الى طبيعة عمل المركز واهميته فى تكوين قاعدة بيانات لشبكات المرافق في مدن ومراكز المحافظة (خرائط أساسية ، شبكات مرافق) مع التحديث المستمر لها وتسجيل وتدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة (كهرباء ، غاز ، تليفونات ، مياه ، صرف صحي) مع استمرار تحديثها داخل قاعدة البيانات الرئيسية باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية وتجميع بيانات ومعلومات شبات المرافق لكل هيئة من الهيئات وشبكات المرافق ورفع المساحي الدقيق لها وتوقيعها على خرائط مساحية مربوطة على شبكة احداثيات الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات بأنظمة الكمبيوتر لشبكات المرافق وتحدثيها أولاً بأول .

وفى نهاية اللقاء أهدى نائب رئيس جامعة أسيوط درع كلية الاداب للوزير المحافظ تقديرا لجهوده ودعمه ورعايته لانشطة الكلية ،كما أهدى طلاب البرنامج المصحف الشريف للوزير المحافظ .