بعد انتشاره بصورة كبيرة.. كيفية التعامل مع فيروس الهربس

أثار فيروس الهربس حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بعد انتشاره بشكل محلوظ وبالرغم من أنه لا يوجد له علاج بطريقة مباشرة ولكن هناك طرق للتعامل معه وتخفيف الأعراض.

علاقة الأدوية المضادة للفيروسات بفيروس الهربس:

يمكن أن تساعد في تقصير مدة الأعراض ومنع تكرارها، ويتم تناولها عادةً في شكل أقراص أو كبسولات، ولكن يمكن أيضًا إعطاءها عن طريق الحقن الوريدي في بعض الحالات، ومن المهم البدء في تناول الأدوية المضادة للفيروسات في أقرب وقت ممكن بعد ظهور الأعراض.

الأدوية المسكنة للألم لمواجهة فيروس الهربس:

مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والحمى.

الأدوية المضادة للالتهابات لمواجهة فيروس الهربس:

مثل كريم الأسيكلوفير أو كريم البنسيكلوفي، يمكن أن تساعد في علاج تقرحات الهربس.

العلاجات المنزلية لمواجهة فيروس الهربس:

مثل وضع كمادات باردة على التقرحات وتناول الكثير من السوائل، يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

الوقاية من فيروس الهربس طبقًا لهيئة الدواء المصرية:

تجنب التقبيل، خاصةً الأطفال والرضع.​​

-تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو مرطب الشفاه أو غيرها من منتجات العناية الشخصية.​​

-تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم.​​

-تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان أو استخدام واقي الشمس عندما لا يمكن تجنب ضوء الشمس.​​