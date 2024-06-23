الفرصة الأخيرة.. وظائف جديدة للشباب والتقديم حتى نهاية يونيو

أعلنت وزارة العمل، عن توفير آلاف فرص العمل للشباب في عدد من المحافظات، وذلك بالشركات القطاع الخاص، إذ تلقت الوزارة طلبات من 48 شركة في 15 محافظة بتوفير 3537 وظيفة في عددِ من التخصصات برواتب مجزية.

وأكدت وزارة العمل، أن الرواتب تحدد حسب المقابلة الشخصية للمتقدم، وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي على المعينين.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف في المحافظات التالية: القاهرة- الجيزة- القليوبية- المنوفية- سوهاج- البحيرة- الغربية- أسيوط- الدقهلية- الوادي الجديد- جنوب سيناء- السويس- الإسكندرية- بورسعيد- الإسماعيلية.

فرص عمل جديدة

والوظائف الجديدة هي:- مسئول ائتمان- مدخل بيانات data entry- موظفين استقبال فرع.

موردين عمالة- اخصائي توظيف- مسئول معمل- محاسبين.

أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.

بائعين- مشرف خطوط إنتاج- منسقين ميدانيين.

مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائي.

أمين مخازن- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة- بائعين- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج.

محقق- باحث اجتماعي- اخصائي تمويل- عضو فريق.

سكرتارية- أعمال إدارية- مدرسين جميع التخصصات.