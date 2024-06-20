طالب يقتل والدته ضربآ بالشوم فى سوهاج

انهال طالب على والدته ضربآ بالشوم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بسبب رفضها إعطائه مبلغ مالي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بالتعدي طالب علي والدته ووفاتها بمركز جرجا.

على الفورا تم تشكيل فريق بحث وانتقل الى مكان الحادث ضباط مباحث مركز جرجا وتبين وجود جثة كريمة ع ع 40عاما ربة منزل مسجاه علي ظهرها داخل غرفة بالطابق الأرضي بمنزلها المكون من ثلاثة طوابق ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها جرح بالجبهة وجرح بفروة الرأس وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

وبسؤال نجلة المتوفاه سومية ا ح ا 13عاما طالبة قيام شقيقها أحمد ا ح ا 19 عاما طالب بالتعدي علي والدتهما المذكورة بالضرب بعصا شوم كانت بحوزته نجم عنه إصابتها التي أودت بحياتها بسبب رفضها إعطائه مبلغ مالي.

وتم ضبط المتهم والآداه المستخدمه "عصا شوم" بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.