30 يونيو اخر موعد لتلقي طلبات القبول برياض الاطفال بالمدارس



أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان اخر موعد لتلقي طلبات القبول بمرحلة رياض الأطفال يوم ٣٠ يونيو من الشهر الجاري بالمدارس الرسمية والرسمية للغات وذلك عبر الموقع الإلكتروني تنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم.

وحددت التربية والتعليم، سن تقديم رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والتجريبية، حيث يبدأ التقديم من 4 وحتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024، ويكون أولولية القبول للأطفال الأكبر سنًّا وفقًا للإتاحة الموجودة بالمدارس والإدارة التعليمية.

و يمكن التقديم بمرحلة رياض أطفال 2024-2025 بالمدارس التجريبية والحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يجب الدخول لموقع تقديم رياض الأطفال 2024 «tansikgprim» من هنــــا.

- سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا.

- أدخل الرقم القومي.

- أدخل كلمة المرور.

- اختر أيقونة الطلبات.

- اختر نوعية المدرسة.

- اضغط على بدء التسجيل.

- أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.

- سجل الرغبات بالنسبة للمدارس المتاحة.

- اضغط حفظ البيانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم الاوراق الاتية لرفعها على الموقع الالكتروني وهي شهادة ميلاد حديثة للطفل

4 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6

صورة بطاقة الرقم القومى لوالدي الطفل.

دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية.

صورة الاستمارة الإلكترونية للتقديم.

مستند موضح به محل الإقامة للطفل كإيصال مرافق كهرباء أو غاز.