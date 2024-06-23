أنشطة ثقافية منتوعة بقصور ثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، انشطة ثقافية ، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

حيث نظم بيت ثقافة الشيخ زايد معلومة ورسمة بعنوان عيد الجلاء حكاية مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء ورحيل اخر جندى إنجليزى عن أرض مصر وذلك ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد، إشراف سارة حسن مديرة الموقع

قامت مكتبه القصاصين الثقافيه بعمل ورشه رسم للأطفال بعنوان بحبك يا بلدي بحضانه دار المصطفى وشارك فيها راندا عبد الفتاح امينه المكتبه وعدد من الاساتذه العاملين الحضانه وقام الأطفال برسم الأشجار والزهور المعبره عن جمال بلدنا

كما نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح حوار بعنوان ثورة ٣٠يونيو ثورة شعب وبناء الدولة الحديثةبمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة أدار الحوار أمينة المكتبة دار الحديث عن اسباب الثورة واهم الأحداث التى دارت وقتها ونتائج الثورة ومنها شهدت مصرتغيرات واسعة النطاق لبناء الدولة الحديثة.

بينما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافيه فقرة بعنوان ( عمالقة الفن السندريلا سعاد حسنى) بمناسبة ذكرى وفاتها تناولت الفقرة بعض النقاط اهمها الفنانه سعاد حسنى مولدها ونشأتها، الحياة الشخصية للفنانه سعاد حسنى ، أهم أعمالهاالفنيه منها فيلم حسن ونعيمه - مال ونساء - موعد فى البرج - صغيره على الحب - غروب وشروق- الزوجة الثانية - شفيقه ومتولى - الكرنك - غريب في بيتى - الراعى والنساء ومثلت مسلسل واحد ( هو وهى) عام ١٩٨٥ ٤- تكريم الفنانه سعاد حسنى والجوائز التى حصلت عليها، وفاة الفنانه سعاد حسنى توفيت في لندن يوم ٢١ يونيو عام ٢٠٠١ تنفيذ على السيد مصطفى أمين المكتبة العامة