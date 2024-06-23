الأقصر: تسليم اللحوم الطازجة لـ 73425 مواطن

أعلنت محافظة الأقصر، عن تسليم اللحوم الطازجة لـ 73425 مواطنا من أضاحي العيد، بما يعادل 14688 أسرة في 86 قرية و379 تابعا وعزبة على مستوى المحافظة، وذلك مع مراعاة معايير الجودة أثناء تداول اللحوم لحين تسليمها للمستحقين بمنازلهم من اقرب جمعية شريكة.

ومن جانبه، أشاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالدور الفعال لمؤسسة مصر الخير ومشاركتها المجتمعية المتميزة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين ودعم الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وأكدت محافظة الأقصر، في بيان صحفى، إنه فى إطار توجهات الدولة لرعاية الأسر المستحقة، وتحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، قامت مؤسسة مصر الخير بمحافظة الأقصر، بذبح عدد 86 رأس ماشية أضاحي داخل عدد ثلاثة مجازر وذلك تحت الإشراف الكامل من مديرية الطب البيطرى والتضامن الإجتماعى، وبالشراكة مع 70 جمعية شريكة على مستوى 7 مراكز بالمحافظة، وقد تم تسليم اللحوم الطازجة لعدد 73425 نسمة بما يعادل 14688 أسرة فى 86 قرية و 379 تابع وعزبة على مستوى المحافظة، مع مراعاة معايير الجودة أثناء تداول اللحوم لحين تسليمها للمستحقين بمنازلهم من اقرب جمعية شريكة.

وكان قد أعلن الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن استقبال مجازر الأقصر طوال أيام عيد الأضحى المبارك، كافة الأضاحى من الأهالي والجمعيات الخيرية للذبح مجانا من أول يوم العيد حتى رابع يوم العيد، حيث تم الكشف على الأضاحي من الأطباء لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها، وكذلك تتم أعمال الذبح من قبل الجزارين المرخصين.