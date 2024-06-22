بكاء طالبات الثانوية العامة بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية في بنى سويف

تباينت ردود الأفعال بين طلاب الثانوية العامة حول امتحان مادة اللغة العربية، حيث قال الطالب حازم حماد محمد ، فى لجنة مدرسة الإيمان الثانوية، إن الامتحان جاء طويل والوقت لم يكفى والامتحان عبارة عن بابل شيت ومقالي ، مؤكدًا أن الامتحان فى مستوي الطالب المتوسط.

وأشار الطالب مازن إيهاب، إلى أن امتحان اللغة العربية جاء سهلا باستثناء بعض العبارات فى النحو احتاجت إلى تفكير طويل قبل الإجابة عليها .

وخرجت بعض الطالبات من اللجنة فى بكاء مستمر أثناء استقبال أولياء الأمور لهم عقب الخروج من الامتحان ، وأعربت الطالبات عن صعوبة امتحان اللغة العربية، ويحتاج إلى وقت إضافى .

يذكر أن ادي، اليوم السبت، نحو 19 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة بني سويف، امتحان مادة اللغة العربية، وهى أولى المواد التي تضاف إلى المجموع ، ويبلغ إجمالي طلاب الثانوية العامة ببني سويف لعام 2024، 19 ألف طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة،

وقال هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إن امتحانات الشهادة الثانوية بدأت بالمواد غير المُضافة للمجموع وهي: التربية الدينية والوطنية ،الاقتصاد والإحصاء، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف بعدها نظراً لعطلة عيد الأضحى؛ لتستأنف يوم 22 يونية بالمواد الأساسية، وتبدأ باللغة العربية لكافة الشُعب، وتختتم 17 يوليو المقبل لشعبتى الآداب بالفلسفة والمنطق، وللعلوم بمادة الأحياء، ويوم 20 يوليو ' بالديناميكا' لطلاب علمي رياضة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى عقده سلسلة من الإجتماعات و اللقاءات خلال الفترة الماضية، تم خلالها تحديد الواجبات والمسؤوليات والإلتزام بتنفيذ الآليات والإجراءات الهامة ،حيث تم التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز مركز توزيع الأسئلة، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان ، وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، بجانب التنسيق مع الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية لمتابعة الطلبة أثناء الامتحان ، علاوة على التنسيق مع الكهرباء لتأمين التيار أثناء الامتحان، فضلاً عن تجهيز 18 استراحة ، ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي من شأنها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات .

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات بالمحافظة والتربية والتعليم، واطمأن على توفير وسائل الراحة والالتزام داخل اللجان .

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