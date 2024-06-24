إفتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج

افتتح فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بالمحافظة في إطار الجهود التي تبذلها محافظة سوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتطوير وتحديث المنظومة الطبية بالمحافظة بتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .

وتحتوي الوحدة على أحدث أجهزة مناظير الجهاز الهضمي بوجود نخبة متميزة من استشاريين الجهاز الهضمي بجامعة سوهاج ومركز الكبد والجهاز الهضمي بالمحافظة بالإضافة استشاريين التأمين الصحي بمحافظة سوهاج .

وفي سياق متصل أجرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أول جلسة غسيل كلوي لطفلة عمرها 9 سنوات بمستشفى سوهاج العام كأول حالة غسيل كلوي للأطفال تتم بمستشفيات وزارة الصحة بسوهاج .

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وفي إطار الجهود التي تبذلها محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير وتحديث المنظومة الطبية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسوهاج، .

يذكر أن الخدمة كانت تقدم فقط بمستشفى سوهاج الجامعي لأطفال المحافظة والمحافظات المجاورة ووجود الخدمة في المستشفى العام خطوة مهمة جدا في سبيل تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات وزارة الصحة، وتقديم الخدمة في سهولة ويسر دون عناء الانتظار .