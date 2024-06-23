النساء غير المتزوجات معرضات لخطر الإصابة بقصور القلب

النساء اللواتي ليس لديهن أطفال أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب ثلاث مرات، لأنه بدون ولادة طفل، ولا ينتج جسمهن أقصى قدر من الهرمونات الوقائية، وهذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

توصلت دراسة إلى أن عدم إنجاب الأطفال يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بقصور القلب، ويؤثر هذا الخطر أيضًا على الأمهات اللاتي دخلن مرحلة انقطاع الطمث المبكر وجد علماء من الولايات المتحدة أن النساء اللاتي ليس لديهن أطفال أكثر عرضة بنسبة 70٪ للإصابة بقصور القلب في سن الشيخوخة مقارنة بممثلي الجنس العادل الذين أنجبوا طفلاً واحدًا على الأقل.

ولكن الخطر يزيد ثلاثة أضعاف أو 175% إذا كنا نتحدث عن قصور القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي في هذه الحالة، لا يسترخي الجانب الأيسر من القلب بالقدر الذي ينبغي، ووجدت الدراسة أن هرمون الاستروجين الجنسي، المرتبط بالحمل والحيض، يلعب دورا هاما في حماية القلب.

وقام العلماء بتحليل معلومات من 28519 امرأة بعد انقطاع الطمث وتم متابعتهن لمدة 13 عاما، وتم إدخال حوالي 5.2% من هؤلاء النساء إلى المستشفى بسبب قصور القلب، حيث يكون القلب ضعيفًا جدًا بحيث لا يتمكن من ضخ ما يكفي من الدم عبر الجسم وكان متوسط ​​عمر المرأة عند بداية المراقبة 62 عاما، ولكل سنة إضافية بعد انقطاع الطمث، يزداد خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 1٪.

ويعتقد العلماء أن الإنجاب يحمي من هذا النوع من اضطرابات القلب لأنه يسبب ارتفاعا في مستويات هرمون الاستروجين، ولاحظ أن العلم لم يتوصل إلى نتيجة نهائية حول آليات هرمون الاستروجين الذي يحمي القلب، وقد يصبح هذا العمل حجة أخرى لصالح هؤلاء العلماء الذين يعتبرون دور الهرمون الجنسي حاسما في الحد من مخاطر فشل القلب.

ما هو قصور عضلة القلب

يحدث قصور القلب عندما لا تَضُخ عضلة القلب الدم كما ينبغي وعند حدوث ذلك، غالبًا يرتد الدم، ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، مما يُسبب الإصابة بضيق النفس.

تسبب بعض الحالات المَرَضية المتعلقة بالقلب تدريجيًا إضعاف القلب أو تيبسه بدرجة تؤثر في قدرته على سحب الدم وضخه بشكل مناسب، وتتضمن هذه الحالات المَرَضية ضيق شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم.

قد يحسّن العلاج المناسب أعراض فشل القلب وقد يساعد على إطالة عمر القلب لدى بعض الأشخاص، ويمكن أن تحسن التغييرات في نمط الحياة جودةَ الحياة وحاول فقدان الوزن وممارسة التمارين الرياضية وتقليل تناول الملح والسيطرة على التوتر.

لكن فشل القلب قد يكون مهددًا للحياة. وقد تظهر على الأشخاص المصابين بفشل القلب أعراض خطرة وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى الخضوع لزرع القلب أو تركيب جهاز لمساعدة القلب على ضخ الدم.