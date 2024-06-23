«الأزهرى» يتفقد ضريح الشعراوى بعد توجيهات الرئيس بترميمه

زار اليوم الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف ضريح الإمام محمد متولى الشعراوى بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، حيث قام بجولة داخل الضريح ومجمع الإمام الشعراوى، وقرأ الفاتحة على روح فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوى.

واطمأن الدكتور أسامة الأزهرى على أعمال الصيانة التى تتم بعد أن غمرت مياه الصرف الضريح وامتدت لبعض شوارع القرية، واجتمع أيضًا مع أسرة فضيلة الشيخ الشعراوى وأهالى قرية دقادوس.

سادت حالة من السعادة والفرحة بين محبى الشيخ محمد متولى الشعراوى وأهالى قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر عقب صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم المقام.