حصريا هٌـنا بالاسم .. رسمياًُ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ بورسعيد بنسبة نجاح ٨٥.١%

نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ بورسعيد بنسبة نجاح ٨٥.١%

نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤ بورسعيد بنسبة نجاح ٨٥.١%منذ بدء طلاب الشهادة الإعدادية في أداء امتحانات الترم الثاني، يبدو ان هناك اهتمام كبير من قبل الأهالي والطلاب والطالبات بطريقة الاستعلام عن النتائج، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت برابط محدد، وأعلنت أن النتائج ستكون متاحة في يوم 22 مايو 2024 في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، يمكنكم الاطلاع على الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج لشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد من خلال متابعة هذا المقال واتباع تلك الخطوات بعد الإعلان عن النتائج في الميعاد المحدد.

نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد لعام 2024 بالاسم.

يمكنكم التحقق من نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد عام 2024 من خلال الخطوات البسيطة المشروحة في النقاط التالية بالبحث عن الاسم ورقم جلوس الطالب. ومن الضروري اتباع الخطوات بشكل صحيح لعرض النتيجة بعد إعلانها من قبل الوزارة.

يتوجب على الطالب أو الطالبة الراغب في التحقق من نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد لعام 2024، الدخول أولاً عبر موقع وزارة التربية والتعليم والنقر على الرابط الموجود. للحصول على النتيجة الآن “اضغط هنا”

للحصول على النتيجة الآن “اضغط هنا”

عندما تقوم بالدخول إلى الموقع سوف تجد قائمة رئيسية، اختر نتيجة صف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني.

حدد العام الدراسي

في الخطوة التالية، انقر على الرمز الذي يمثل رقم المقعد واكتب رقم المقعد الخاص بالطالب.

اضغط على رمز اسم الطالب وادخل اسم الطالب بالكامل.

انقر على ايقونة الاستعلام.

ستظهر النتيجة على الفور بعد أن تتم الموافقة الرسمية عليها من قبل الوزارة.

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