الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي والأوراق المطلوبة

اطفال الصف الاول
اطفال الصف الاول الابتدائي

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2025.. يبحث العديد من أولياء الأمور عبر محرك البحث"جوجل"، عن رابط التقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية قبل انتهاء المدة المحددة للتقديم يوم 30 يونيو، واستعدادًا لإلحاق أبنائهم بالمدارس قبل العام الدراسي الجديد.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي:
الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login
كتابة الرقم القومي لولي الأمر 
كتابة كلمة المرور للبريد الإلكتروني 
إدخال البيانات الأساسية
تشتمل البيانات الأساسية الاسم بالكامل رباعي والرقم القومي لولي الأمر أو الواصي ومحل الميلاد وتاريخ الميلاد
حفظ البيانات
الأوراق المطلوبة
شهادة ميلاد الطفل حديثة + 5 صور ضوئية منها.
5 صور حديثة للطفل.
استمارة الرغبات الإلكتروني للتقديم.
صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ورقم التليفون الخاص به.
إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز) حديث.
طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات.
بطاقة التأمين الصحي للطفل كمستوفاه الطوابع.
إيصال سداد الرسوم + 3 صور منه.
ملف بلاستيكي لكافة الأوراق اللازمة.

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