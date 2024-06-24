خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي والأوراق المطلوبة

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2025.. يبحث العديد من أولياء الأمور عبر محرك البحث"جوجل"، عن رابط التقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية قبل انتهاء المدة المحددة للتقديم يوم 30 يونيو، واستعدادًا لإلحاق أبنائهم بالمدارس قبل العام الدراسي الجديد.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

كتابة الرقم القومي لولي الأمر

كتابة كلمة المرور للبريد الإلكتروني

إدخال البيانات الأساسية

تشتمل البيانات الأساسية الاسم بالكامل رباعي والرقم القومي لولي الأمر أو الواصي ومحل الميلاد وتاريخ الميلاد

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الأوراق المطلوبة

شهادة ميلاد الطفل حديثة + 5 صور ضوئية منها.

5 صور حديثة للطفل.

استمارة الرغبات الإلكتروني للتقديم.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ورقم التليفون الخاص به.

إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز) حديث.

طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات.

بطاقة التأمين الصحي للطفل كمستوفاه الطوابع.

إيصال سداد الرسوم + 3 صور منه.

ملف بلاستيكي لكافة الأوراق اللازمة.