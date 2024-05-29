الرعاية الصحية بالإسماعيلية تكرم الكاتب محمد جبر بدوى لجهوده فى خدمة المنظومة

قام الدكتور محمد سامى حامد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، بتكريم الكاتب الصحفي محمد جبر بدوى؛ لجهوده فى دعم ومساندة المنظومه من خلال نشر جميع النجاحات الهامة والعمليات الدقيقه التى تمت داخل المنشأت الصحية المختلفة التابعه لمنظومة التأمين فى كافة ارجاء المحافظة، مستخدما ريشتة الصحفية المميزة بالتجرد والموضوعية.

كما تم تكريم الذين قاموا برصد مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل أولاً بأول وشاركونا النجاح، وهو ما أسهم بشكل كبير في تحقيق الثقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم تكريم ممثلي الصحف الورقية من الجرائد القومية والخاصة وصحفيوا البوابات والمواقع الإلكترونية المختلفة، طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان

يأتي ذلك التكريم في إطار الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، والذي يأتي تزامنًا مع مرور 4 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظومة التغطية الصحية الشاملةرسميًا

وفى نهاية التكريم سلم دكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية درع الهيئة إلى الكاتب الصحفى الكبير محمد جبر وقدم جبر الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المنظومة والدكتور محمد سامى وجميع العاملين بهيئة الرعاية الصحية