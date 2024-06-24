الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض يعني الشفاء الكامل (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المبادرات الصحية التي تم الإعلان عنها وتدشينها خلال السنوات الأخيرة من بينها مبادرة “100 مليون صحة” تشكل ركن أساسي للكشف المبكر عن الأمراض ثم تشخيص وعلاج تلك الأمراض.

وأشار “تاج الدين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المٌذاع عبر القناة الأولى، إلى أن هذه المبادرات عملت على القضاء على قوائم الانتظار لبعض التداخلات الجراحية الهامة في مختلف التخصصات، موضحًا أن اكتشاف المرض مبكرا يعني في كثير من الأحيان الشفاء الكامل وأحيانا أخرى السيطرة تماما على هذا المرض، مثل مرض السكر.

وأضاف أن مرض السكر يمكن أن يكون أولي ويأتي في سن مبكر للغاية، وهو عبارة عن خلل كبير في غدة البنكرياس التي تسيطر على نسبة السكر وانتظامه في الجسم، موضحا أن السكر قد يأتي في حالات مبكرة، وأيضا يصيب الأطفال، كما أنه قد يصيب الأشخاص دون علمهم، مشددًا على أن الكشف المبكر عن الأمراض له العديد من الإيجابيات أبرزها تحقيق الاستقرار النفسي للمريض، فضلا عن السيطرة على الأعراض التي يعاني منها المريض وعلاجها، كما يعود الأمر بالنفع على الأسرة والدولة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح أن التكلفة التشخصية أو العلاجية لأي مرض نتج عنه تداعيات طويلة تختلف تماما عن نظيرتها من الأمراض التي تكتشف في مراحل مبكرة.