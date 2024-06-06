الكشف على 8095 مواطن خلال قافلة طبية بأبوحمص

أختتمت اليوم أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية بلقطر الشرقية بأبوحمص، والتى أقيمت بالتنسيق مع محافظة البحيرة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، تحت إشراف الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ضمن الخدمات المقدمة من خلال(حملة بلدك معاك)، والتي أقيمت على مدار ستة (٦) أيام ، من السبت 1/6 وحتى الخميس 6/6/2024 م.

وسجلت القافلة الطبية العلاجية نسبة تردد عالي وكبير من المواطنين منذ بدايتها السبت الماضي وحتى انتهائها اليوم الخميس، حيث تم الكشف خلالها على 8095 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 16 عيادة طبية بوجود 14 تخصص.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (3 عيادات الباطنة 1523 -2 عيادة الأطفال 1227 - الجراحة 582 - النساء 373 - تنظيم الأسرة 115 - العظام 981 - الأنف والأذن 366 - القلب 245 - الجلدية 816 - المسالك 178 - الرمد 694- الجلدية 816 - المخ والأعصاب 33 - الأسنان 475)

وسجل معمل الطفيليات 505 حالة، بالإضافة لوجود عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وفي ختام القافلة وجهت الدكتورة بسمة عبدالستار منسق القوافل الطبية العلاجية بالبحيرة ،خالص الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك بالقوافل من جميع الفئات الأطباء والصيادلة وفنيين التسجيل والإداريين على جهودهم وتفانيهم للظهور بالمظهر المشرف .