بدء التقديم في المدارس التجريبية 2024 إلكترونيًا السبت

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم السبت المقبل، باب التقديم للمرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 في المدارس التجريبية "الرسمية للغات" إلكترونيًا للعام الدراسي 2024-2025.

ويستمر باب التقديم الإلكتروني للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية "الرسمية للغات" مفتوحًا حتى يوم 30 يونية 2024.

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط التقديم في المدارس التجريبية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي للتقديم في المرحلة الأولى من رياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025.

وللتقديم لطفلك في مرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات (اضغط هنا).

ضوابط التقديم في المدارس التجريبية