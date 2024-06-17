بالهدايا والألعاب.. محافظ الأقصر يهنئ أطفال شفاء الأورمان بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اطفال مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وحرص محافظ الأقصر، على إرسال مجموعة من الهدايا والألعاب للأطفال الذين يتلقون العلاج المجاني بالمستشفى.



وأكد محافظ الأقصر، على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية للأطفال مرضى الاورام السرطانية، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات الخيرية والدور الاجتماعي الذى تلعبه في تخفيف الاعباء عن اهالى الصعيد معربًا عن سعادته فى ادخال الفرحة على الأطفال واحتفالهم بالهدايا والالعاب خلال العيد.

وتوجه ألهم، بالتهنئة لكافة العاملين بمؤسسة شفاء الأورمان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المستشفى هى نموذج يحتذى به فى الانضباط، وما تقدمه من خدمات طبية مميزة ومجانية، مشيدا بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال الطبي والعلاجي لأهالي الاقصر من خلال مستشفي شفاء الأورمان، وكذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها المؤسسة في جميع قرى ومراكز الأقصر.

فيما وجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لمحافظ الأقصر على مبادرته وحرصه على توفير الهدايا والألعاب للأطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، مشيرا إلى أن هذه المبادرات لها تأثير إيجابى على الأطفال المرضى، والذى ينعكس إيجابياً على حالتهم الصحية طوال رحلتهم العلاجية .