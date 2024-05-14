الكشف على ٩٢٨ مواطن ضمن قافلة طبية بوادي النطرون

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة ،بقيادة الدكتورة بسمه عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة ، قافلة طبية مجانية بقرية الصفا والمروه بوادي النطرون يومي الإثنين والثلاثاء ١٣ و١٤/ ٥ / ٢٠٢٤ م .

اسفرت جهود القافلة عن الكشف على ٩٢٨ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ٧ عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتى الباطنة ٢٦٧ - عيادة الأطفال ٢٣٤ - الجراحة ١٤١ - النساء ٨٠ - تنظيم الأسرة ٣١ - العظام ١٧٥ )

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، بمختلف مراكز محافظة البحيرة .