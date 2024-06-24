مستشفى شرم الشيخ الدولي يحقق أعلى عوائد النقد الأجنبي من السياحة العلاجية

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة تطورات أداء ملف السياحة العلاجية بالهيئة، ومشروع "نرعاك في مصر" خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2024/2023، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على إنجازات ملف السياحة العلاجية بالهيئة في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2024/2023، ومقارنته بالأعوام السابقة، والتقدم الذي تحقق في تنفيذ مشروع "نرعاك في مصر"، وأثره على تعزيز السياحة العلاجية، مع التركيز على الفرص المستقبلية، كما ناقش الاجتماع استراتيجيات جديدة لتعزيز الخدمات الصحية والترويج للسياحة العلاجية، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تحقيق الرعاية الصحية المتميزة والمستدامة وتحقيق أعلى معدلات رضاء المتعاملين عن الخدمة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي، التابعة للهيئة في محافظة جنوب سيناء، حقق أعلى عوائد من النقد الأجنبي في مجال السياحة العلاجية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2024/2023، تليه مستشفيات الأقصر ثم أسوان، وأكد وضع خطة متكاملة لتنشيط السياحة العلاجية في مدن إقليم القناة.

وأضاف الدكتور السبكي، أنه تم استقبال أكثر من 7000 مريض من السائحين العرب والأجانب والأفارقة لتلقي العلاج في المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية والمعتمدة دولياً في المحافظات، بزيادة تجاوزت 70% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2024/2023 عن النصف الثاني من العام المالي السابق 2023/2022، من خلال برنامج "نرعاك في مصر" لترويج السياحة العلاجية.

وأكد السبكي، تحسن مؤشرات السياحة العلاجية في جنوب سيناء والأقصر وأسوان، مما أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة تجاوزت 100% في العوائد من النقد الأجنبي في النصف الثاني من العام المالي الحالي 2024/2023 عن النصف الثاني من العام المالي السابق 2023/2022، كما تم زيادة عدد الوافدين للحصول على العلاج في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، متابعًا: نتطلع لأن نكون أحد موارد الدولة للنقد الأجنبي.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بإنشاء وحدتين متكاملتين لطب الأسنان في مستشفيي شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء والكرنك الدولي بالأقصر، بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات متكاملة للرمد في مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء لزيادة وتنشيط خدمات السياحة العلاجية.

وأوضح الدكتور السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية أصبحت تمتلك أدلة عملية للتعلم ونقل الخبرات، إلى جانب قاعدة بيانات وشبكة اتصالات وعلاقات، كجزء أساسي من استراتيجيتها للتسويق والجذب، ولفتح أسواق جديدة في مجال السياحة العلاجية والاستدامة، كما لديها 8 صفحات تعريفية للمستشفيات حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستهدفون إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لبرنامج "نرعاك في مصر"، مع باقات ترويجية وبوابات بلغات أجنبية متعددة، وتطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة للبيع الإلكتروني للخدمات، وزيادة الترويج للسياحة العلاجية.

وأكد السبكي، أن المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تتمتع ببنية تحتية ومعلوماتية متطورة، وتجهيزات فندقية عالية المستوى، وكفاءات طبية وتقنيات حديثة، توفر خدمات ورعاية صحية متكاملة للمرضى الدوليين بأسعار تنافسية، تضاهي المراكز الطبية العالمية، كما أكد مواصلة الجهد في تعزيز السياحة العلاجية من خلال استمرار تشكيل شراكات مع شركات التأمين الطبي ووكلاء الوساطة الطبية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، واستضافة الخبراء من جميع أنحاء العالم، والبث الحي للعمليات الجراحية الدقيقة، والترويج للخدمات الطبية.

وتابع السبكي: نطمح أن تصبح منشآتنا الصحية الوجهة الأولى للمرضى القادمين من جميع الدول العربية والأفريقية والعالم للحصول على العلاج وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد الاستثمار وأموالها وتعود بالنفع على المواطنين وتحقيق أهداف مصر 2030.

وحضر الاجتماع، كل من الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، المهندس محمد السيسي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، الدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، الدكتورة ريهام سلامة، مديرة السياحة العلاجية بالهيئة، والدكتورة نوران سامي، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.