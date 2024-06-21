حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم الإلكتروني في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية سواء يجرى بشكل إلكتروني.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التقديم الإلكتروني في الصف الأول الابتدائي لتخفيف العبء على أولياء الأمور.

رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية الرسمية.

ويمكنك التقديم في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية مع مراعاة القواعد وشروط السن (من هنا).

خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي 2024

الدخول على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 (من هنا).

اختيار أيقونة حساب جديد في حالة عدم إنشاء حساب سابقًا، أو تسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب على المنظومة.

كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

إدخال كلمة المرور.

إدخال كلمة المرور. كتابة البيانات المطلوبة حتى يتم انتهاء التسجيل.

حفظ البيانات للتقديم في الصف الأول الابتدائي.

قواعد التقديم للصف الأول الابتدائي

يقدم أولياء الأمور لأطفالهم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية من خلال التسجيل الإلكترونى بداية من 1 يونية 2024 حتى 30 يونية 2024 من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى emis.gov.eg.

فور التقديم لصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

يشترط ألا يقل سن التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم(154) بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكترونى وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) ، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

