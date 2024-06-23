استحداث إدارة النظافة والتجميل في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، البدء في إنشاء جهاز جديد لإدارة النظافة والتجميل كإدارة جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية، أن إنشاء جهاز إدارة النظافة والتجميل كإدارة جديدة، سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتكثيف الجهود في إزالة المخالفات وأعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية.

وأوضح أن الجهاز الجديد سيجمع الإدارات بالأحياء، وسيجرى التنسيق مع الجراجات التابعة للمحافظة لحصر المعدات وعمل الصيانة الدورية ومراعاة عناصر الأمان، والاستخدام الأمثل، كما ستجرى الميكنة الكاملة لجميع المعدات والطاقم الفني والإداري والإشرافي بالمنظومة.