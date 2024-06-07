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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

سجّل الآن| رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات 2024

المدارس الرسمية لغات
المدارس الرسمية لغات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم للمرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 في المدارس الرسمية لغات للعام الدراسي 2024-2025. 

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في المدارس الرسمية لغات للصف الأول من رياض الأطفال يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024. 

ويستمر باب التقديم الإلكتروني للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات مفتوحًا حتى يوم 30 يونيو 2024. 

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات 2024 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي للتقديم في المرحلة الأولى من رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات للعام الدراسي 2024-2025. 

وللتقديم لطفلك في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات (اضغط هنا). 
 

ضوابط التقديم في المدارس الرسمية لغات 2024 

يشترط ألا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات أربع سنوات في الأول من أكتوبر 2024. 

ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ (6 يوليو 1989) ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني في المدارس الرسمية لغات، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

وتعمل المدارس الرسمية لغات خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يوليو 2024 على ترحيل جميع الطلاب المتقدمين بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بها، وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين. 

وبعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم مديرية التربية والتعليم بفرز وتنسيق نسخة قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمى لغات - والمتميز) وإعلان النتائج.

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