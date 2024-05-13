وكيل صحة البحيرة يلتقي طلبة دبلومة إعتماد المؤسسات الصحية

إلتقي الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الإثنين بطلبة دبلومة إعتماد مؤسسات صحية GAHAR بمديرية الصحة بالبحيرة، والذى تتم الدراسة به للعديد من كوادر القطاع الصحى، بقاعة التدريب بديوان مديرية الصحة بالبحيرة، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

وذلك فى حضور الدكتور أحمد قطري مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات بالمديرية، وفريق العمل بالأكاديمية الدكتور أحمد الدماطي ، و الدكتورة هناء عامر .

وفى كلمته أمام الحضور أشاد الدكتور هانى جمعيه بجهود المشاركين بالدراسة متمنيا لهم مزيد من التقدم والنجاح والإزدهار، والإرتقاء بالمستوي التدريبي في مختلف التخصصات الطبية بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة البحيرة ، وحرصهم على تنمية قدراتهم ومهاراتهم .

كما حث وكيل وزارة الصحة، الدارسين على الإستفادة لأقصى درجة من هذه الفرصة المميزة للدراسة ، وتمنى التوفيق للجميع .

ومن المعروف أن مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، قد وقَّعت بروتوكول تعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى لدراسة برنامج :

دبلومة اعتماد مؤسسات صحية GAHAR على مدار عام دراسى كامل بفصليين دراسيين لعدد 8 مقررات دراسية بمقر مديرية الصحة ، لمدة يوم واحد اسبوعيًا، مع التدريب الميدانى الشهرى لكل مقرر منهم للمساعدة فى الحصول على درجة أخصائى اعتماد مؤسسات صحية من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية و التى تؤهل للعمل بهيئات قانون التأمين الشامل وتقديم منح جزئية على الرسوم الدراسية، ويتم السداد على اربع دفعات أثناء الدراسة .

يأتى ذلك فى إطار حرص مديرية الصحة والسكان بالبحيره على اعداد كوادر مؤهلة اداريًا وعلميًا وعلى عِلم ودراية بأحدث المعايير المصرية لإعتماد المنشآت الصحية فى مجال جودة الرعاية الصحية بالبحيرة، وللوصول لرضا المريض والمواطن البحراوى عن الخدمة المقدمة .

كان الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، قد أشاد بالدور البطولي لأبطال الجيش الأبيض ملائكة الرحمة، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للتمريض، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير والتحية والإعزاز، لأبطال المهام الصعبة، أصحاب الرسالة الإنسانية النبيلة .

ومعربًا عن خالص شكره وتقديره لهيئة التمريض، ومتحدثًا بكل فخر عن الدور البارز الذى يلعبه التمريض فى المنظومة الصحية وانهم دائما ما يكونون فى المقدمة فى أى حدث، فهم خط الدفاع عن صحة وأمن وسلامة المواطن، وكل الكلمات التى تُقال، لن توفيهم حقهم وأن لهم الأجر والثواب من الله، نظير ما يقومون به من عمل سامى وانسانى ونبيل .