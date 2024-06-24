مصرع طالب صعقًا بالكهرباء بالوادي الجديد

لقي طالب مصرعه، مساء أمس الأحد، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من طوارئ مستشفى الخارجة التخصصي عن وصول محمد إبراهيم مصطفى 16 عامًا، طالب مقيم بجوار مدرسة القلعة بمدينة الخارجة جثة هامدة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

كلفت النيابة العامة مباحث مديرية أمن الوادي الجديد بالتحري حول الواقعة وبيان إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه لإصدار تصريح بدفن الجثمان.