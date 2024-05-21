الكشف على 769 مواطن خلال قافلة طبية بحوش عيسي

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتورة بسمه عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة ، قافلة طبية مجانية بقرية توفيق الحكيم بحوش عيسى وذلك لمدة يومين، تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة وتم الكشف خلالها على 769 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتى الباطنة ١٩٨ - عيادة الأطفال ٢٢١ - الجراحة ٧٣ - النساء ٧١ - تنظيم الأسرة ٢٢ - العظام ١٢٥- الأسنان ٥٩ )

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال الصيدلية ياتي ذلك في اطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة ' بتكثيف القوافل الطبية بالقري والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية وتقديم العلاج بالمجان'وتنفيذا لتوجيهات وزير الصحة