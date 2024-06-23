الأحد 23 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حتى الجمعة المقبلة.

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طقس شديد الحرارة 
وأضافت الهيئة، الطقس السائد شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية، فضًلا عن اضطراب حركة البحر المتوسط  على بعض شواطيء مطروح وسرعة الرياح ما بين 30 إلى 40 كم| ساعة، وارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات


وجاءت متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:
القاهرة الكبرى 39 27
الاسكندرية 33 24
طنطا 37 24
شبين الكوم 38 26
الزقازيق 38 26
المنصورة 38 26
كفرالشيخ 37 25
بنها 38 26
شرم الشيخ 43 32
أسيوط 41 26
سوهاج 43 27
قنا 44 29
الاقصر 44 30
أسوان 45 31 

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