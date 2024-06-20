رابط رسمي للتقديم في المدارس التجريبية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي للتقديم في رياض الأطفال KG1 في المدارس التجريبية للعام الدراسي 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ويستمر حتى يوم 30 يونيو 2024.

ويمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائهم بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط التقديم في المدارس التجريبية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي للتقديم في المرحلة الأولى من رياض الأطفال في المدارس التجريبية للعام الدراسي 2024-2025.

وللتقديم لطفلك في مرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية من خلال الرابط الرسمي (اضغط هنا).

ضوابط التقديم في المدارس التجريبية 2024

اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ألا يقل سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية أربع سنوات في الأول من أكتوبر 2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ (6 يوليو 1989) ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة في المدارس التجريبية.

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني في رياض الأطفال في المدارس التجريبية، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.



وتعمل المدارس التجريبية خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يوليو 2024 على ترحيل جميع الطلاب المتقدمين بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بها، وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين.



بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم مديرية التربية والتعليم بفرز وتنسيق نسخة قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين في مدارس التجريبية (الرسمى لغات - والمتميز) وإعلان النتائج.



متابعة موقف التقدم الإلكترونى في المدارس التجريبية وموقف بت المدارس فى الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص للمديرية والإدارات التعليمية فى هذا الشأن ، مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين (توجيه رياض الأطفال ، توجيه المرحلة الإبتدائية) و (إدارات وأقسام الإحصاء) بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة فى متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدارس.

