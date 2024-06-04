صحة البحيرة تنظم قافلة طبية سكانية شاملة بكفر الدوار

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، قافلة سكانية شاملة بقرية كوم الطرفاية ، تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة لها،

وشملت القافلة خدمات طبية بالتعاون مع الإدارة الصحية بكفر الدوار، تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد ٢٧٤ حالة، في عدد من التخصصات من بينها "باطني، أطفال، جلدية، وتنظيم الأسرة"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية للمرضى بالمجان، بجانب القيام بأعمال التثقيف الصحي للسيدات حول الصحة الانجابية، وخطورة الزواج المبكر للأم والجنين، والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرًا.

وتضمنت القافلة كذلك تقديم خدمات بيطرية لعدد 400 رأس ماشية من خلال فريق الإدارة البيطرية بكفر الدوار، وكذلك التوعية بأهمية التحصين ضد بعض الأمراض، فضلاً عن التوعية بمخاطر عدم الإسراع فى الإبلاغ عن مرض السعار عند الكلاب وسرعة نقله للمواطن، والتأكيد على تواجد الأمصال بالمستشفيات.

وقامت الإدارة الزراعية، أعمال التوعية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه بدايةً من الاستهلاك المنزلي وصولاً لرى المحاصيل التي تحتاج كميات كبيرة من المياه، وأهمية الالتزام بالدورة الزراعية.

وشملت القافلة تنظيم أنشطة ثقافية للأطفال وتوزيع جوائز مختلفة بجانب أنشطة ومسابقات رياضية من خلال إدارة الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة بكفر الدوار، والتي شملت عدد من الأنشطة للأطفال، منها "ورشة حكي، قراءة القصص، والرسم على وجوه الأطفال"، وقيام فرع محو الأمية بتوعية المواطنين بكيفية الالتحاق بفصول محو الأمية، وتسجيل عدد من الأميين لفتح فصول لهم بالقرية.

وقامت إدارة التضامن الاجتماعي، بأعمال التوعية للمواطنين، والتعامل مع عدد من شكاوى المواطنين أبناء القرية وفتح ملفات جديدة "تكافل وكرامة"، وفك حظر لبعض الحالات المستحقة طبقًا لما ورد بتعليمات وزارة التضامن، بجانب قيام إدارة التموين بتوفير سيارة لبيع مواد غذائية بأسعار مخفضة وكذلك سيارة أنابيب بسعر المستودع.

كما تضمنت القافلة القيام بتوعية المواطنين من خلال ممثلي إدارة أوقاف كفر الدوار ثان، حول أهمية الاهتمام بالعلاقات الأسرية داخل المنزل أولاً، وتعليم الأبناء أهمية احترام الآخر.

من جانبها قامت الوحدة السكانية بالتوعية بدورها نحو تحسين الخصائص السكانية والعمل على تحقيق الهدف المنشود للدولة في الاهتمام بالمرأة والصحة الإنجابية والصحة والتعليم، وكذلك التوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع".