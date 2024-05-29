إغلاق 6 منشآت طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، إغلاق ٦ منشآت طبية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنَّها مديرية الصحة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصه والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، مؤكدة تشديد الرقابة على تلك المنشآت؛ للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن إدارة العلاج الحر شنَّت حملة أمس، تم خلالها المرور على ٧ منشأت طبية خاصة، تنوعت بين ثلاثة مراكز للعلاج الطبيعي، عيادتين للأسنان، عيادة للنساء والتوليد وعيادة عظام، حيث أسفرت الحملة عن إصدار قرارات بالغلق لعدد ٦ منشآت لمخالفتها لاشتراطات مكافحة العدوى بالمخالفة للمادة ١ و٢ لقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل برقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.

كما تم تحريز بعض الأدوية والفيتامينات للفحص من قِبل هيئة الدواء المصرية.

ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبه طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة مي علوان، دكتورة نهال أحمد بإدارة العلاج الحر، دكتورة ولاء يوسف مُمثِلة عن هيئة الدواء المصرية؛ للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية.