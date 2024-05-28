محافظ بني سويف يُكرم وكيل الصحة لانتهاء فترة عمله بالمحافظة

كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور محمد يوسف،بمناسبة انتهاء عمله بالمحافظة ،وتكليفه بالعمل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر، حيث أهداه درع المحافظة تقديرا لجهوده في الدفع بجهود الدولة خلال فترة توليه مسئولية القطاع الصحي بالمحافظة ،متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته العملية

من جهته أعرب " يوسف" عن امتنانه للفتة الطيبة من المحافظ د محمد هاني غنيم بتكريمه وإهدائه درع المحافظة، معبراً عن تقديره لأعضاء لجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون والتناغم بين كافة مكوناته، موجها الشكر لمحافظ بني سويف لدعمه الجهود المبذولة في سبيل تحسين منظومة الصحة وإيجاد حلول وبدائل للمشكلات التي تواجه القطاع

كما عقد المحافظ لقاء بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ ،ووكيل الوزارة السابق" د محمد يوسف"ووكيلة الوزارة الجديدة" د.سماح أحمد جاد عبد العظيم ناقش خلاله عدداً من الملفات المتعلقة بالقطاع تضمنت :موقف مشروعات إحلال وتجديد ورفع كفاءة المستشفيات وتكثيف المرور على المنشآت الصحية، والإشراف على المبادرات والمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة،وكذا متابعة مستجدات مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " في قطاع الصحة وغيرها من الموضوعات والملفات

من ناحيتها أكدت وكيلة الوزارة "الجديدة" بذل قصارى الجهد للارتقاء بمنظومة العمل داخل قطاع الصحة بالمحافظة ،مثمنة الجهود التي قام بها وكيل الوزارة د محمد يوسف خلال فترة توليه ملف الصحة والإشارة إلى البناء و استثمار ما تحقق بالمنظومة خلال الفترة الماضية لاستكمال مسيرة التطويروالنهوض بالقطاع،وذلك تحت إشراف ومتابعة المحافظ"د.محمد هاني غنيم" وبالتنسيق مع الوزارة

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