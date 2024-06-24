أستاذ أمراض الجهاز الهضمي: مصر استخدمت خطة تنفيذية للقضاء على فيروس سي

أكد الدكتور محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن مصر أعلنت أنها خالية تمامًا من “فيروس سي” وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، مشددًا على أن هذه المبادرة نفذتها الدولة المصرية على أكمل وجه.

وشدد “المنيسي”، خلال مداخلة له عبر "زوم"، مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، على أنه جرى فحص ما يزيد عن 1.6 مليون طالب بالصف الأول الاعدادي مجانًا، موضحًا المبادرة حققت نسبة إنجاز 76.4% من المستهدف الخاص بها للعام الجاري.

وأشار إلى أن مصر استخدمت خطة تنفيذية للقضاء على هذا الفيروس، مؤكدًا أن الكثير من الهيئات الحكومية وغير الحكومية في أماكن كثيرة من دول العالم والصحف العالمية التي على رأسها مجلة فوربس ومجلات إسبانية وإيطالية أشادت بالأداء المصري.

وتابع: “الهيئات الحكومية وغير الحكومية على مستوى العالم طالبت التعلم من الأداء المصري للقضاء على فيروس سي، منوهًا أنها شهادة عالمية غير مسبوقة”.