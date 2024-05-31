تكريم فريق إدارة التدريب بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

قام دكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بتكريم فريق إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، تقديرًا للجهود البارزة التي بذلها الفريق في تطوير وتنفيذ برامج التدريب وتنمية مهارات الكوادر الطبية والإدارية بالفرع.

وتأتي أهمية التدريب في مجال الرعاية الصحية من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وتطوير مهارات الكوادر الطبية والإدارية، وزيادة الكفاءة والفعالية في الأداء.

وقدم فريق إدارة التدريب دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف، حيث يعمل على تحليل الاحتياجات التدريبية ، وتصميم برامج تدريبية ملائمة، وتنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية، ومتابعة تقييم نتائج التدريب.

تساهم جهود فريق إدارة التدريب فى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى . كما يعزز التدريب الاستمراري للكوادر الصحية روح العمل الجماعي والتفاعل الإيجابي داخل الفرق الطبية.

تكريم فريق إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية يعكس تقدير الهيئة للجهود المبذولة في تطوير وتحسين مستوى التدريب، ويشجع على مزيد من التفاني والابتكار في هذا المجال الحيوي لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع.