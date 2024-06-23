وكيلة صحة الإسكندرية تتفقد مكتب الحجر الصحي بمطار برج العرب

تابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الأحد الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ سير العمل بالحجر الصحي بمطار برج العرب الدولي وكان في استقبالها الدكتور محب حبيب مدير إدارة الحجر الصحي.

حيث تعرفت ندا على جميع الخدمات المقدمة بالحجر الصحي داخل مطار برج العرب متضمنة المعاينة الصحية والتطعيمات وصحة البيئة والأغذية والعزل وعيادة الطوارئ وتسجيل البيانات.

وتوجهت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية لتفقد مقر مكتب الحجر الصحي بالإمتداد الجديد لمطار برج العرب و تأكدت من جاهزيته وثمنت الدور الذي يقوم به الحجر الصحي كما أثنت على مجهود العاملين .



رافق ندا خلال الزيارة الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي.

و في سياق اخر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان للاهتمام بتوفير الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية للمصطافين والعاملين والمقيمين بالساحل الشمالي خلال فترة الإجازة الصيفية

صرحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بانتشار فرق التأمين الطبي للساحل الشمالي من خلال العيادات المتنقلة وفرق المبادرات الرئاسية (١٠٠ مليون صحة) وفرق التوعية و التثقيف الصحي لتقديم جميع الخدمات بالمجان بالأماكن الاتية:

*كارفور العروبة

*قرية سيدرا

*قرية كرير لاجون

*قرية جولدن بيتش

*قرية روزانا

*محطة وقود chill out

وأوضحت ندا، أن التأمين الطبي للساحل الشمالي يتم في منطقة العامرية الطبية و ادارة برج العرب الطبية وبالتعاون مع الإدارات المختلفة بمديرية الشئون الصحية متمثلة في ادارة القوافل الطبية و الرعاية الأساسية والتثقيف الصحي و الإعلام و التربية السكانية.

وأضافت أن جميع المواقع تقدم خدمات الكشف و العلاج بالمجان بالإضافة إلى تفعيل مبادرات الصحة العامة تحت شعار <<١٠٠ مليون صحة>> و التي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الامراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان.

بالإضافة لانتشار فرق التثقيف الصحي لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة و الرد على جميع التساؤلات و الاستفسارات وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية وكذلك فرق الإعلام و التربية السكانية والتي تنتشر لتقديم الإرشادات عن الصحة الإنجابية والقضية السكانية وتنظيم الأسرة و جميع القضايا التي تخص المرأة.

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