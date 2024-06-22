محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عدد من لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مدينة العريش، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الاجراءات وتوفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير أدائهم الامتحانات.

وأكد المحافظ، انتظام امتحان التربية اللغة العربية والتي يؤديها طلبة الشعبة العامة في مختلف لجان الامتحانات على مستوي المحافظة، مشيرًا الي انتظام اللجان وتواجد الملاحظين والمراقبين.

وأضاف المحافظ، أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 4 الاف و279 طالبا وطالبة منهم 464 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و3492 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و323 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 15 لجنة امتحانية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالعريش، لمتابعة سير وانتظام الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها.

ولفت المحافظ إلى تجهيز اللجان الإمتحانية بكافة الوسائل لتهيئة المناخ اللازم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، بجانب تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، مشيرًا الي إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية.



شدد المحافظ علي تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع الغش، واحالة أي حالة غش بواسطة الطالب أو الملاحظ الي التحقيق وتحويلهم للنيابة العامة، لافتا الي أن اللجان الإمتحانية بشمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات.

وأكد المحافظ علي تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين بالأسرة والفرش والثلاجات وكل متطلبات المعيشة اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الاستراحات بالمحافظة 18 استراحة بإجمالي سعة885 فرد.



بدوره شدد حمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، على الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الإمتحانية.

ولفت إلى ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الإمتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.