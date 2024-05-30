صحة البحيرة تنظم قافلة طبية بالدلنجات

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية نجع الغرابيل بالدلنجات ، علي مدار يومين ، وتم الكشف خلالها على ١٢٤٧مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتى الباطنة ٣٢٤ - عيادة الأطفال ١٨٥ - الجراحة ١٦٣- النساء ١٠٥ - تنظيم الأسرة ٥١- العظام ١٦٧ - الأنف والأذن ١٣٢ - القلب ٥٢ - الجلدية ٦٨)، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة ،وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية ،وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.