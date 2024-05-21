فحص 1443حالة ضمن مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بعزبة عرب أبوقاسم بقرية أم عزام، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 20و21 مايو 2024.

حياة كريمة

واستقبلت القافلة 1443 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 عيادات تخصصية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة وجراحة مسالك والجلدية والأسنان وعيادة أنف وأذن وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 100 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأكدت أنه تم استقبال 609 مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها 834 مواطنًا.

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية في عزبة عرب أبوقاسم بقرية أم عزام، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين.

وقامت القافلة الطبية بالكشف عن 609 مواطنًا في أول أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 تخصصات طبية، حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، وجراحة عامة وجراحة مسالك، وعيادة للأسنان، وعيادة للأنف والأذن، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم والأشعة وصيدلية تضم 10 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفتت إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.