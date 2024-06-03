قصة الاحتفال باليوم الدولي للأطفال ضحايا الاعتداءات

يحتفي العالم في الرابع من يونيو كل عام باليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات، وذلك للحد من الاعتداء والعنف والعدوان الذي يواجهه أطفال كثيرون حول العالم.



جاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم عندما عانت بعض الدول العربية في منتصف السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي من الاحتلال، وظهر الضرر الكبير الذي يواجه الأطفال، وبالتحديد في لبنان عام 1982

وقد جاء قرار الجمعية العام للأمم المتحدة بعد أن نظرت في قضية فلسطين في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة والتي جاء بها عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء من ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، وقررت إحياء ذكرى 4 يونيو من كل عام يومًا دوليًا الأطفال الأبرياء ضحايا العدوان.

وقد أعلنت اليونسيف تحت عنوان: أوقفوا الهجمات على الأطفال، إن الغرض من هذا اليوم هو الاعتراف بمعاناة الأطفال، من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية، في جميع أنحاء العالم.

حماية حقوق الطفل

يؤكد هذا اليوم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال، ويسترشد عملها باتفاقية حقوق الطفل، وهي من أكثر معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت على مر التاريخ.

كما أسهمت الأمم المتحدة في دعم الأطفال حول العالم، بوضع خطة تنمية ورعاية صحية واجتماعية واقتصادية لديهم من أفكار خطة التنمية المستدامة 2030 التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتسعى لوضع حدود لمعاملة الأطفال، وذلك لوقف العنف والعدوان ضدهم، وإيقاف استغلالهم في أشياء عديدة.



يأتي الاحتفال هذا العام في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني بأكلمه من العدوان الاسرائيلي والذي تسبب في استشهاد المئات من الاطفال والشباب والنساء منذ اطلاق عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر الماضي، والتي لازالت حتى اليوم وسط الدمار والخراب المتواصل من قبل الاحتلال في قطاع غزة.