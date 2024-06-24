الكشف على 1252 مواطنًا خلال قافلة طبية بالبحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وبإشراف الدكتورة بسمة عبد الستار، منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بوحدة الشروق في دمنهور، خلال يومي السبت والأحد 22 و23 يونيو الجاري، وتم الكشف خلالها على 1252 مواطنا مجانًا من خلال 10 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة، عيادة الباطنة 287 حالة، عيادة الأطفال 227 حالة، الجراحة 165 حالة، النساء 72 حالة، تنظيم الأسرة 32 حالة، القلب 109 حالة، الأسنان 55 حالة، المسالك 99 حالة، العظام 206 حالة.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، بالإضافة لـ تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وفي وقت سابق، تفقد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة العمل بمستشفى الرمد بدمنهور لمتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على وجود الفريق الطبي على رأس العمل، حيث تفقد قسم الإستقبال بالمستشفى، وتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل بالمستشفى، واطمأن على تواجد الفريق الطبي وعلى توافر كافة الأدوية والمستلزمات.