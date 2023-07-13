بدء امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 أداء امتحانات الدور الأول في الأحياء والفلسفة والمنطق، والجبر والهندسة ورقيًا، كآخر امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة من صباح اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2023 نحو 783 ألف طالب وطالبة في الشعب العلمية علوم ورياضيات والأدبية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق في ألفين و97 لجنة امتحانية وسط إجراءات تأمينية مشددة.

وتبلغ المدة الزمنية المخصصة لأداء امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق ثلاث ساعات تنتهي في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اليوم الخميس، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

إجراءات بدء امتحانات الثانوية العامة 2023

دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وطُبقت إجراءات التفتيش على طلاب الثانوية العامة بكل حزم قبل دخول اللجان الامتحانية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع أنحاء الجمهورية في الساعة الثامنة والربع لضمان اتخاذ إجراءات التفتيش دون التأثير على وقت الامتحان.

وتسلم طلاب الثانوية العامة كتيبات المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وأوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، لكتابة البيانات بشكل دقيق.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة

رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة تعامل المراقبين والملاحظين مع طلاب الثانوية العامة 2023 بحكمة وهدوء حتى في حالة ضبط حالة غش حتى لا يتأثر بقية الطلاب.

ونصح وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2023 بعدم الإجابة في ورقة الأسئلة تجنبًا لضياع الوقت المحدد للامتحان.