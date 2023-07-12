الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

“الداخلية” تكشف تفاصيل حادث دهس مواطن بالتجمع الأول

الداخلية
الداخلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل حادث دهس مواطن بالتجمع الأول، وجاء نص البيان كتالي :

بالنسبة لما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية وبعض مواقع التواصل الاجتماعى من تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو يتضمن وفاة أحد الأشخاص إثر إصطدام سيارة به حال عبوره الطريق بالقاهرة وقيام قائد سيارة آخرى بمطاردة الجانى وتصوير لوحات سيارته.  
بالفحص تبين أنه حضر لقسم شرطة التجمع الأول قائد السيارة المتسببة فى الحادث مقيم بدائرة القسم ، وأفاد بأنه وراء إرتكاب الواقعة وعدم رؤيته للمتوفى أثناء عبوره الطريق العام  ، وعلل هروبه وقت الحادث خشيةً تعدى الأهالى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
 

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