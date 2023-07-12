توزيع درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2023

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة للطلاب، ننشر توزيع درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضيات من الثانوية العامة 2023.

ويمتحن طلاب الشعبة العلمية رياضيات من الثانوية العامة، غدا الخميس، الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الجبر والهندسة الفراغية.

ويمتحن طلاب الثانوية العامة غدا الخميس الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023

ويمتحن طلاب الشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة 2023 الجبر والهندسة الفراغية ورقيًا في ألفين و97 لجنة تقليدية مؤمنة ومراقبة في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية.

ويجرى امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على توزيع كتيبات المفاهيم داخل اللجان.

ويتضمن امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات العقلية، بنسبة 30 في المائة للأسئلة السهلة و30 في المائة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المائة للأسئلة الإبداعية.

ويتضمن امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد يجاب عنها في نماذج البابل شيت.

توزيع درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023

وتنظم ورقة أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية.

ويحتوي امتحان الجبر والهندسة الفراغية في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتعد الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع مادة الرياضيات البحتة، ويبلغ مجموع درجاتها 60 درجة، منها: 30 درجة لمادة الجبر والهندسة، و30 درجة لمادة التفاضل والتكامل.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في امتحان الجبر والهندسة الفراغية سؤالين مخصص لها أربع درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

