وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم الأحد، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة سوهاج، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الأول، بحضور الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

حرص وزير التربية والتعليم على الانضباط

محافظ سوهاج ووزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

ورحب محافظ سوهاج بزيارة وزير التربية والتعليم للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

ولفت محافظ سوهاج إلى التنسيق والتواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، والغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

امتحانات الثانوية العامة اليوم

ويمتحن طلاب الشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة، اليوم الأحد، في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب الشعبة العلمية رياضة في مادة التفاضل والتكامل،

طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام الكتاب المفتوح open book في ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة.