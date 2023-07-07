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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

الثانوية العامة 2023| توزيع درجات أسئلة امتحان الجيولوجيا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

 حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية الثانوية العامة 2023. 

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 يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية، بعد غدٍ الأحد، الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

 يمتحن طلاب الشعبة العلمية في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية (الرياضيات). 

 كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

مواصفات امتحان الجيولوجيا 2023: 

 يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا ورقيًا في ألفين و97 لجنة تقليدية مؤمنة ومراقبة في المدارس. 

 يجرى امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على توزيع كتيبات المفاهيم. 

 يحتوي امتحان الجيولوجيا في الثانوية العامة على أسئلة تقيس المستويات العقلية المختلفة، منها: 30 في المائة للأسئلة السهلة و30 في المائة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المائة للأسئلة الصعبة. 

توزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023: 

 يتضمن امتحان الجيولوجيا في الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد يجاب عنها في نماذج البابل شيت. 

 يحتوي امتحان الجيولوجيا في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها 4 درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

 تنظم ورقة أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى على 3 أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره. 

 يبلغ المجموع الكلي لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم 60 درجة، على أن تكون الدرجة الصغرى للنجاح 30 درجة. 

 يتضمن امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة سؤالين مقاليين مخصص لهما أربع درجات، 44 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

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