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الأربعاء 12 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"التربية والتعليم" تنقل أعمالها للعاصمة الإدارية في هذا الموعد

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

 تنقل وزارة التربية والتعليم أعمالها للمقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من يوم 16 يوليو الجاري.

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب لها: في هذا الإطار صدرت تعليمات لمديري التعليم الثانوي بمديريات التربية والتعليم ومديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية، بضرورة توجيه أولياء أمور طلاب مرحلة الثانوية العامة الذين يرغبون في استعاضة التابلت للتوجه لمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، لإنهاء إجراءات استعاضة التابلت.

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التجديد لمدير إدارة بمديرية التربية والتعليم في قنا

 طلاب الثانوية العامة:

 ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

 كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، بينما سيؤدي طلاب مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد.

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رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

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رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم epedu.gov.iq

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