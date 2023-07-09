آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان التفاضل والتكامل

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، اليوم الأحد، امتحان مادة التفاضل والتكامل، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط وتضمن الامتحان جزئيات صعبة للطالب المتفوق.

وأكد طلاب الثانوية العامة أن ورقة الامتحان تحتاج إلى تركيز دقيق قبل الإجابة عنها، كما أن الأسئلة شكلت جزئيات المنهج الدراسى وبعض المساءل تراكمية شملت جزئيات من المحتوى العلمى السابق، موضحين أن وقت الامتحان مناسب وإن كانت تحتاج الأسئلة إلى وقت زيادة للمراجعة أكثر من مرة.

وكان قد انتهي منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة (الدور الأول)، الامتحان في مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

طلاب الثانوية العامة

ويؤدي حاليا طلاب شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب الشعبة الأدبية يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع، كما يؤدي حاليا طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

يذكر أنه يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة، منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.