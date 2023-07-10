ملاحظات خبير تربوي على امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن ملاحظاته على امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح الخبير التربوي أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023 لا يسمح لأى طالب بالحصول على الدرجات النهائية وخاصة مع استخدام أسئلة الاختيار من متعدد.

ولفت الخبير التربوي إلى هذا لا يمنع حصول الطالب المجتهد على الدرجات الأعلى من زملائه في امتحانات الثانوية العامة 2023.

ملاحظات امتحانات الثانوية العامة 2023

ونوه الخبير التربوي بأنه لا يوجد شيء اسمه أسئلة تعجيزية مع نظام الاختيار من متعدد بل قد يختار الطالب أي إجابة بالصدفة وتكون صحيحة.

وأوضح الخبير التربوي أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023 لا يسمح بتكرار أسئلة سابقة ألا في أضيق الحدود بل غالبا ما يأتي واضعو الامتحان بأفكار جديدة.

ولفت الخبير التربوي إلى أن طبيعة الأسئلة في المواد الأدبية بالذات والمواد النفسية والفلسفية بشكل خاص تسمح لواضع امتحانات الثانوية العامة 2023 بخداع الطالب الضعيف، وخاصة مع استعانته في رأس السؤال بمواقف حياتية أو أقوال ماثورة.

ونبه الخبير التربوي بأنه في النظام الجديد تحديد إجابة صحيحة قاطعة في الكثير من الأسئلة الأدبية لأنها ذاتية بدرجة كبيرة، ولا توجد إجابات قاطعة لها مثل مواد الرياضيات او حتى النحو في اللغات.

وأشار الخبير التربوي إلى المطلوب من الطالب فهم الأفكار بشكل جيد جدا وتطبيقها في حل أسئلة جديدة، أما ما وقع فيه الكثير من الطلاب من خطأ فتمثل في حفظهم الاسئلة الموجودة واجاباتها دون فهم عميق.

ونبه الخبير التربوي ببذل الطالب أقصي مستوي من الجهد في المذاكرة دون فهم واستيعاب لا يعني ضرورة تفوقه بل لا بد من الجهد مع الفهم.



وأضاف الخبير التربوي أنه لا يستطيع أي معلم توقع أسئلة الامتحان، ومن هنا إذا جاءت الأسئلة خارج توقعاته أو خلاف ما تدرب عليه الطلاب ألقوا اللوم على صعوبة الامتحان.

وألمح الخبير التربوي إلى أنه مع ذلك فقد يحصل الكثير من الطلاب على درجات مرتفعة نتيجة لزيادة عدد أسئلة الاختيار من متعدد 94 في المائة من درجات الامتحان نتيجة لتخمين الإجابة وتزداد نسبة التخمين مع وجود بدائل خاطئة يعلمها الطالب في أي سؤال.

وتابع الخبير التربوي أنه حتى مع تسريب امتحان فغالبا ما تكون أغلب الإجابات عليه خاطئة خاصة في المواد الأدبية.