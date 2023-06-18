نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، منذ قليل بجولة تفقدية على لجان الثانوية العامة بمدارس إدارة الدلنجات التعليمية رافقها خلالها اللواء وائل زغلول - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، وأشرف فؤاد - مدير إدارة الدلنجات التعليمية، حيث أكدت توفير الجو الملائم للطلاب.

وتفقدت نائب محافظ البحيرة لجان مدرسة الإرشاد الابتدائية بنين، والبالغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بها 427 طالبًا داخل 22 لجنة فرعية بالإضافة إلى لجنة خاصة.

الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة

كما تفقدت مدرسة الحرية الثانوية بنات، حيث يبلغ عدد الطالبات المتقدمين للامتحانات بها 277 طالبة موزعين على 14 لجنة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، وصول الأسئلة فى موعدها، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة وتم توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز.

وأشارت بلبع إلى التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

ووجهت بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية للحفاظ على أبنائنا الطلاب، وتوفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة 38 ألفًا و91 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية وَالادبية وتضم 115 لجنة رئيسية، بعدد 18 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، حيث يؤدون اليوم مادة اللغة العربية وقد انطلقت امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو، وفقًا لجدولها المعد والمعتمد.