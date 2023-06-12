إستمرار أعمال الإنشاءات بالممشي السياحي الجديد بالغردقة

إيمانا بأهمية المتابعة المستمرة للمشروعات والاحداث التي تتم علي أرض البحر الأحمر فى منطقة الأحياء شمال الغردقة لرصد أعمال الإنشاءات بالمرحلة الثالثة بالممشي السياحي الجديد الذي يتم إنشاؤه بالمشاركة المجتمعية من أصحاب الفنادق والقري السياحية الموجودة في مسار الممشي بطول 7 كم وبتكلفة إجمالية تصل إلي 100 مليون جنيه.

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أشار خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من الممشي أنه يضم مساحات خضراء ومظلات حضارية و اماكن انتظار سيارات .

مضيفاً أن الممشي الجديد يعد متنفسًا ومتنزهًا لأهالى شمال المدينة ونزلاء الفنادق المتواجدة بالمنطقة .

مؤكداً أن مشروع الممشى السياحى الجديد سيكون مزارًا سياحيًا ومكان متميز لممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية بجانب المساحات الخضراء و الإضاءة المميزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

واضاف حنفي ان استكمال باقي مراحل الممشي تسير بمعدلات جيدة حيث يتواجد العمال فى مناطق متفرقة بطول الممشى ما بين أعمال إنتركوك وبلدورات وتشجير وتركيب مظلات وأعمال إضاءة وكهرباء وشبكة رى وغيرها من الأعمال الإنشائية التي تتم بالممشي حتي يتم الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية للممشي.

كما أن مشروع الممشي الجديد يتيح العديد من فرص العمل حيث يجري إقامة مجموعة من المحلات والبازارات السياحية، ويذكر أن المحال التجارية والمطاعم الموجودة على الممشى الجديد، ستكون ذات طابع خاص، بما يتوافق مع الهوية البصرية لمدينة الغردقة السياحية.

الممشى

الممشى

الممشى